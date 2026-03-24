Bonagia in via Azoti buca coperta con una sedia | Amministrazione puoi continuare a riposarti

In via Nicolò Azoti, ex via dell'Ermellino, i residenti hanno posizionato una sedia al centro di una buca profonda per segnalare la presenza di danni alla strada e prevenire incidenti. La presenza della sedia ha attirato l’attenzione di passanti e passanti, mentre le condizioni della strada continuano a essere al centro delle proteste dei cittadini. La situazione resta invariata da tempo senza interventi immediati.

In via Nicolò Azoti, ex via dell'Ermellino, la pazienza dei residenti ha raggiunto il limite. Per segnalare la pericolosa presenza di profonde buche stradali e proteggere i passanti, i cittadini hanno trasformato una semplice sedia in un presidio di sicurezza.?Questo gesto, nato dall'esasperazione per il costante degrado dell'asfalto, è diventato il simbolo di una cittadinanza che non vuole più attendere interventi risolutivi. La sedia, posizionata strategicamente all'interno di una delle voragini, funge da monito visibile contro l'incuria, trasformando una situazione di pericolo in un atto di orgoglio e civiltà. L'associazione “Insieme per Bonagia” ha segnalato la problematica alle istituzioni competenti, sperando in una pronta risoluzione del problema. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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