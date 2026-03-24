Le autorità israeliane hanno segnalato che l'Iran ha lanciato missili a grappolo contro obiettivi nel paese, riuscendo a superare le difese aeree grazie a un missile intercettato nella esosfera. Le norme internazionali sul conflitto vengono spesso ignorate sul campo di battaglia, dove gli attaccanti adottano strategie che aggirano le misure di protezione.

Le convenzioni internazionali in guerra a volte sembrano fatte apposta per essere ignorate, chi combatte non va per il sottile. Chi ne rispetta alcune ne aggira altre a dimostrazione che quando di spara le regole valgono e non valgono, sono solo fogli di carta. E a farne le spese sono soprattutto i civili. Le cluster bomb, ovvero le bombe a grappolo (ordigni che ne contengono altri più piccoli), parzialmente vietate sono diventate una costante nei conflitti in corso, dall’Ucraina al Medio Oriente. A rocket trail from Israel's Iron Dome missile defence system is seen in the sky from a car waiting at a red light near Afula, northern Israel on March 17, 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bombe a grappolo, così l’Iran riesce a bucare lo Scudo di ferro di Israele: il missile va intercettato nella esosfera

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