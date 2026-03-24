Nel pomeriggio a Nardò, un'arma inesplosa è stata trovata su un muretto in via Calabrese. La polizia ha chiamato gli artificieri, che sono intervenuti sul posto per verificare la natura dell'oggetto. La bomba a mano, di colore giallo, non è stata detonata e l'area è stata messa sotto controllo. Nessuno è rimasto ferito.

Una bomba a mano lasciata inesplosa su un muretto in via Calabrese ha fatto scattare nel pomeriggio l'allarme a Nardò. L'ordigno è stato segnalato dai residenti della zona, i quali hanno prontamente allertato le forze dell'ordine. Gli agenti del locale Commissariato di Polizia, giunti immediatamente sul posto, hanno provveduto a isolare l'area interessata. La strada è stata bloccata con il nastro segnaletico e interdetta totalmente al traffico, sia nei due sensi di marcia per i veicoli, sia per il passaggio dei pedoni. La priorità degli inquirenti è stata fin da subito quella di mettere in sicurezza il perimetro per scongiurare rischi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Bomba a mano ritrovata su un muretto: è giallo. E arrivano degli artificieri

Articoli correlati

Allarme bomba a Cortina, l’intervento degli artificieri e i controlli su un oggetto sospetto. Ecco cos’è successoUn allarme bomba ha spaventato i cittadini di Cortina d’Ampezzo nel pomeriggio di oggi 14 febbraio, località dove sono in corso le Olimpiadi 2026.

Via Signori: allarme bomba, arrivano gli artificieri: era solo stercoUn involucro sospetto trovato in via Signori a Quinto di Treviso ha scatenato un allarme bomba alle 13:00 del 6 marzo 2026, costringendo al...

Contenuti utili per approfondire Bomba a mano ritrovata su un muretto è...

Temi più discussi: Trovano una bomba a mano durante il trasloco: evacuato il palazzo; Scoperta una granata della seconda guerra mondiale dentro un fossato a Roma: artificieri sul posto; Armi, munizioni e una granata a mano sono state rinvenute in una casa disabitata a Varaga; Bomba a mano della Seconda Guerra Mondiale ritrovata in spiaggia.

Bomba a mano della Seconda Guerra Mondiale ritrovata in spiaggiaGrande riserbo sulla vicenda, ma nelle ultime ore è emersa la notizia del presunto ritrovamento di una bomba a mano della Seconda Guerra Mondiale ... livingcesenatico.it

Bari, bomba a mano ritrovata sotto un bidone in viale EinaudiBARI - Una bomba a mano in uso all’Esercito Italiano è stata rinvenuta sotto un cassonetto dei rifiuti, in via Amendola, angolo via Einaudi, a Bari. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Aviano, domenica il 'bomba day': base Usaf blindata - facebook.com facebook

La metaniera russa alla deriva nel Mediterraneo è una bomba a orologeria ambientale Per questo chiediamo subito un'azione coordinata per gestirla wwf.it/pandanews/ambi… x.com