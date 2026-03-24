La squadra riprenderà gli allenamenti soltanto giovedì mattina: oggi, intanto, si avranno più certezze per quel che riguarda Jens Odgaard e Tommaso Pobega che hanno dovuto saltare la sfida di domenica scorsa contro la Lazio rispettivamente per un risentimento alla coscia sinistra e per lo stesso problema all’ileo-psoas. La sosta aiuterà il recupero dei due giocatori il cui stop non dovrebbe essere quindi particolarmente lungo: certamente salteranno la gara fissata alla ripresa di Pasqua (Cremonese-Bologna), ma Vincenzo Italiano conta di averli entrambi per la gara di andata nei quarti di Europa League contro l’Aston Villa il 9 aprile, in casa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bologna, stop per Pobega e Odgaard: salteranno la prima gara dopo la sosta

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