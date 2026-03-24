bologna latitante romeno si presenta in ospedale con un chiodo piantato in fronte

Un uomo di 63 anni, cittadino romeno, si è presentato all’ospedale Maggiore con un chiodo piantato al centro della fronte È successo giovedì scorso, a Bologna. L’incredibile circostanza ha ovviamente allertato i sanitari che lo hanno soccorso, i quali hanno avvisato la polizia. Al pronto soccorso, come scrive il Resto del Carlino, l’uomo ha raccontato agli agenti del commissariato Santa Viola la versione già data a medici e infermieri: il chiodo se l’è piantato da solo perché “disperato” e “senza lavoro”. La versione sarebbe lacunosa e confusa e, secondo quanto riportato dal quotidiano, non ha convinto gli agenti, i quali adesso stanno indagando per capire se possa esserci un eventuale coinvolgimento di terze persone. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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