bollate da domani in funzione il t red multe automatiche a chi passa con il rosso

A Bollate entrerà in funzione da domani un nuovo sistema di rilevamento automatico delle infrazioni al semaforo, denominato T-Red. Il sistema rileverà le auto che passano con il rosso e procederà automaticamente alla notifica delle multe. La novità riguarda l’applicazione di questa tecnologia nelle strade cittadine per il controllo del rispetto dei semafori.

Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. Casa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. È questo, in sintesi, l’obiettivo di “Vieni a Vivere a. E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. Venerdì 27 marzo si preannuncia una giornata critica per la mobilità a Milano e nell’hinterland.. È stato arrestato un uomo di 49 anni, ritenuto responsabile della cosiddetta “truffa del finto. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

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