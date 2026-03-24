bolelli e vavassori regolano tabilo etcheverry e approdano ai quarti di finale

Negli ottavi di finale del tabellone di doppio maschile del torneo ATP di Miami Simone Bolelli e Andrea Vavassori regolano il cileno Alejandro Tabilo e l’argentino Tomas Etcheverry 6-3 7-6(5) in un’ora e ventuno minuti e approdano ai quarti. Nel prossimo turno i due azzurri affronteranno i vincenti del match tra KingPeers ed HarrisonSkupski. Il primo set inizia sui binari dell’equilibrio con le due coppie che difendono senza patemi i rispettivi turni di battuta. Il duo italiano, dopo aver perso il sesto gioco ai vantaggi, sigla il 4-3 al deciding point, concretizza la prima possibilità per il break del 5-3 e chiude 6-3 al secondo set point. Nella seconda frazione i giocatori al servizio non concedono quasi nulla ai rivali di turno: i due sudamericani si aggiudicano l’unico game al deciding point per firmare il 4-4. 🔗 Leggi su Oasport.it

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