Bolelli e Vavassori avanzano a Miami | successo solido e quarti conquistati

Simone Bolelli e Andrea Vavassori proseguono il loro percorso nel torneo di doppio maschile di Miami, centrando la qualificazione ai quarti di finale grazie a una vittoria convincente contro Alejandro Tabilo e Tomas Martin Etcheverry. La coppia italiana si è imposta in due set, 6-3, 7-6 (5), chiudendo la sfida in un’ora e ventuno minuti e dimostrando ancora una volta compattezza, qualità al servizio e grande lucidità nei momenti decisivi. Per i due azzurri, accreditati della testa di serie numero 7, si tratta di un successo costruito con pazienza e solidità, senza passaggi a vuoto nei momenti più delicati del match. Ai quarti troveranno la coppia vincente della sfida tra KingPeers e HarrisonSkypski. 🔗 Leggi su Sportface.it

Articoli correlati

Bolelli/Vavassori regolano Tabilo/Etcheverry a Miami e approdano ai quarti di finaleNegli ottavi di finale del tabellone di doppio maschile del torneo ATP di Miami Simone Bolelli e Andrea Vavassori regolano il cileno Alejandro Tabilo...

Leggi anche: Niente finale per Bolelli/Vavassori a Doha, Heliovaara/Patten avanzano

Una raccolta di contenuti su Bolelli e Vavassori avanzano a Miami...

Temi più discussi: Miami, stasera tornano in campo Bolelli e Vavassori; Miami, Berrettini cede a Vacherot e scivola nel ranking. Tsitsipas, figuraccia e polemica: Dovresti vergognarti; Miami Open, Sinner avanza in grande forma: batte il francese Moutet e va agli ottavi; Miami Open, Berrettini out: avanti Bolelli-Vavassori nel doppio.

Bolelli e Vavassori superano Tabilo/Etcheverry e volano ai quarti a MiamiSimone Bolelli e Andrea Vavassori hanno conquistato un importante traguardo nel torneo ATP di Miami, accedendo ai quarti di finale del tabellone di doppio maschile. La coppia italiana ha dimostrato gr ... it.blastingnews.com

Bolelli e Vavassori superano un esordio al cardiopalma a MiamiSimone Bolelli e Andrea Vavassori hanno conquistato una vittoria sofferta al primo turno del Masters 1000 di Miami, superando la coppia monegasco-americana formata da Romain Arneodo e Rajeev Ram. Il p ... it.blastingnews.com

MIAMI: QUARTI PER BOLELLI-VAVASSORI Accedono ai quarti di finale la coppia Bolelli/Vavassori! Battono Etcheverry/Tabilo con il risultato di 6/3 7/6! Complimenti ragazzi Simobole ig facebook

#Bolelli- #Vavassori, partenza ok a Miami: Arneodo e Ram battuti in tre set x.com