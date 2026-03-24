ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione della polizia nel quartiere Picanello. Un’importante operazione antidroga della polizia ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, tra hashish e marijuana, destinate al mercato dello spaccio. La droga era nella disponibilità di un 47enne catanese che l’aveva nascosta all’interno dell’armadio della propria camera da letto. L’intervento è stato eseguito dagli agenti della squadra volanti e della squadra cinofili della Questura di Catania, durante un’attività mirata al contrasto dello spaccio nel quartiere Picanello. Decisivo il fiuto dei cani antidroga. Fondamentale si è rivelato il contributo dei cani antidroga, che hanno segnalato con insistenza la presenza di stupefacenti davanti alla porta dell’abitazione, situata in via Antonio Cagnoni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Blitz antidroga a Catania: sequestri di hashish e marijuana

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