Blanuta alla Dinamo Kiev | un’avventura finita tra tensioni minacce e isolamento

Quella che doveva rappresentare una tappa importante nella carriera di Vladislav Blanuta si è trasformata in una parentesi estremamente complicata. L’attaccante, passato alla Dinamo Kiev dopo le esperienza in Romania e con un trascorso anche in Italia, al Pescara, avrebbe oramai concluso il suo percorso in Ucraina dopo pochi mesi. Il problema non sarebbe stato soltanto tecnico, visto lo spazio ridotto trovato in squadra, ma soprattutto ambientale. Attorno al giocatore si sarebbe infatti creato un contesto ostile, alimentato dalle origini russe del padre e da alcuni contenuti condivisi in passato sui social, giudicati vicini a una narrativa filo-russa. 🔗 Leggi su Sportface.it

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