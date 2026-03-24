Bimbo di 5 anni investito in monopattino

Da torinotoday.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bambino di cinque anni è stato investito martedì mattina a Torino mentre attraversava la strada a bordo di un monopattino. L’incidente si è verificato in una zona urbana, e sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza. La polizia ha avviato i rilievi per accertare le cause dell’incidente.

Un bambino di cinque anni è stato investito nella tarda mattinata di martedì a Torino, mentre attraversava la strada a bordo di un monopattino. L’incidente è avvenuto intorno alle 12 tra via Lessona e via Monte Grappa, secondo le prime informazioni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Inizialmente le condizioni del bambino sembravano gravi, ma dopo i primi soccorsi il quadro clinico è apparso meno critico. Il paziente è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Regina Margherita in codice giallo. Nonostante lo spavento e i traumi, non è, per fortuna, in pericolo di vita. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine per stabilire le responsabilità. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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