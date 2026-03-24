Bimbo col cuore bruciato la rabbia della madre Patrizia | Sembra un film nemmeno le lacrime mi servono più

Una madre esprime il suo dolore dopo la morte del figlio, che aveva subito ustioni al cuore. La donna ha dichiarato di sentirsi come in un film e di aver perso la capacità di piangere. Nel frattempo, le autorità hanno avviato un’indagine approfondita, con ispettori inviati all’ospedale Monaldi per esaminare i dettagli del caso. La vicenda ha suscitato grande attenzione pubblica.

L’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, morto dopo un trapianto di cuore con un organo danneggiato, prosegue, con alcuni ispettori che sono entrati all’ospedale Monaldi di Napoli. “Mi fa piacere che l’inchiesta vada avanti. Non è solo per mio figlio, mio figlio non me lo ridà nessuno ma deve essere fatta giustizia”, ha detto mamma Patrizia. “Non mi capacito di quello che è successo, mi sembra un film, nemmeno le lacrime mi servono più”, ha aggiunto. Bimbo col cuore bruciato, a che punto è l'inchiesta L'inchiesta sul primario Oppido La rabbia di mamma Patrizia: "Sembra un film" Il monitor e il cellulare sequestrato... 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Bimbo col cuore bruciato, la rabbia della madre Patrizia: "Sembra un film, nemmeno le lacrime mi servono più" Articoli correlati Bimbo col cuore bruciato, il dolore della madre Patrizia Mercolino: "Senza Domenico non è più la stessa casa"Il tempo non affievolisce l’immane dolore per la perdita del piccolo Domenico, il bambino di due anni morto il 21 febbraio all’ospedale Monaldi di... Leggi anche: Bimbo col cuore bruciato, il dolore della madre Patrizia Mercolino: "Mi sente, mio marito spera che si svegli" Tutti gli aggiornamenti su Bimbo col cuore bruciato la rabbia... Temi più discussi: Bambino col cuore bruciato, Giletti e i documenti sul clampaggio aortico: cosa non torna nella ricostruzione; Bambino morto dopo il trapianto del cuore danneggiato; La morte del piccolo Domenico: due medici indagati anche per falso, modifiche alla cartella clinica; Cuore bruciato, il direttore generale del Monaldi rompe il silenzio sugli errori nel caso del piccolo Domenico. Bimbo col cuore bruciato, sfogo dei genitori a Storie Italiane: Non andiamo in tv per soldi o per divertirciOspite a Storie Italiane, la madre del bambino col cuore bruciato, Patrizia Mercolino, ha spiegato che dobbiamo tenere i riflettori accesi ... virgilio.it Domenico morto col cuore bruciato, al Monaldi inizia ispezione straordinaria della RegioneÈ stata avviata la seconda ispezione disposta dalla Regione Campania nell'ospedale Monaldi, in merito alla morte del piccolo Domenico Caliendo dopo un ... fanpage.it «Venite, mamma è svenuta»: bimbo di 4 anni aiuta gli infermieri al telefono e salva la madre a Rovigo - facebook.com facebook Ritorna primavera. Ed è la terra come un bimbo che sa le poesie.” – Rainer Maria #Rilke #Boucher - Plafond della Sala del Consiglio Salle , @chateaufontainebleau Les Quatre saisons, le Printemps. #primavera #primtemps #spring x.com