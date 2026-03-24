Una bambina di sei mesi di San Stino di Livenza è stata trasportata in elicottero all'ospedale pediatrico di Padova in condizioni gravi. La piccola è caduta accidentalmente dal divano di casa nel primo pomeriggio di oggi, martedì 24 marzo, e si trovava in codice rosso al momento del soccorso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un'ambulanza.

Una caduta accidentale dal divano di casa. Sarebbe questa la ragione per cui una bambina di sei mesi di San Stino di Livenza è stata trasportata in codice rosso all'ospedale pediatrico di Padova, nel primo pomeriggio di oggi martedì 24 marzo, dopo l'intervento dell'ambulanza nell'abitazione da cui è partito l'allarme. La piccola, appoggiata sul sofà, dalle prime informazioni, nell'impatto a terra dopo una caduta accidentale, ha riportato un grave trauma cranico e per questo dopo il primo soccorso è stata caricata sull'elicottero del Suem e trasferita all'ospedale pediatrico del Policlinico patavino. L'elicottero, in base alle prime testimonianze, sarebbe atterrato in zona Bivio a San Stino, vicino alla rotonda di viale Trieste. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - Bimba di sei mesi cade in casa, è grave. Portata in elicottero a Padova

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