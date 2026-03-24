Bimba di otto mesi cade in casa è grave Portata in elicottero a Padova

Da veneziatoday.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una bambina di otto mesi di San Stino di Livenza è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta dal divano in casa. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio di martedì 24 marzo, e la piccola è stata trasportata in codice rosso con un elicottero all'ospedale pediatrico di Padova. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con un'ambulanza.

Una caduta accidentale dal divano di casa. Sarebbe questa la ragione per cui una bambina di otto mesi di San Stino di Livenza è stata trasportata in codice rosso all'ospedale pediatrico di Padova, nel primo pomeriggio di oggi martedì 24 marzo, dopo l'intervento dell'ambulanza nell'abitazione da cui è partito l'allarme. La piccola, appoggiata sul sofà, dalle prime informazioni, nell'impatto a terra dopo una caduta accidentale, ha riportato un grave trauma cranico e per questo dopo il primo soccorso è stata caricata sull'elicottero del Suem e trasferita all'ospedale pediatrico del Policlinico patavino. L'elicottero, in base alle prime testimonianze, sarebbe atterrato in zona Bivio a San Stino, vicino alla rotonda di viale Trieste. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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