Biciclette abbandonate 240 rimosse in tre mesi | nuova vita per i ruderi

In città sono state rimosse 240 biciclette abbandonate nel corso di tre mesi. Oggi, presso il Palazzo d’Accursio, è stato firmato un protocollo tra il Comune, la polizia locale e diverse associazioni per il recupero e il ripristino di questi veicoli abbandonati. L’obiettivo è dare una nuova destinazione alle biciclette che si trovano in stato di abbandono in diverse zone della città.

Bologna, 24 marzo 2026 – Nuova vita alle biciclette abbandonate: è stato firmato oggi a Palazzo d’Accursio il protocollo fra il Comune, la polizia locale e una serie di associazioni per il recupero e il ripristino dei ruderi di biciclette che punteggiano la città. I numeri. Le biciclette abbandonate sono una costante del panorama urbano. “Nel solo 2025 la polizia locale ne ha prelevate oltre 700, e nei primi tre mesi del ‘26 è già arrivata a quota 240 ”, spiegano l’assessora Matilde Madrid e la polizia locale. La procedura che porta una bici a essere classificata come rudere segue un doppio binario: quelle palesemente in stato di abbandono, ad esempio perché prive di pezzi, vengono immediatamente prelevate, mentre su quelle su cui sussiste il sospetto che ci sia ancora un proprietario viene applicata un’etichetta di allerta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Biciclette abbandonate, 240 rimosse in tre mesi: nuova vita per i ruderi Articoli correlati Rimosse 26 biciclette (e 32 rottami) in Piazzale StazioneLe bici ora si trovano presso la sede di via Gozzi, a disposizione dei proprietari che però dovranno pagare la sanzione prevista dal codice della... Rimosse 22 auto abbandonate, molte in piazza Maestri del lavoroProsegue l’attività di contrasto al degrado urbano nel territorio comunale di Siena.