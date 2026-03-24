Ottavio Bianchi ha dichiarato che il Napoli è ancora in corsa per lo scudetto, ritenendo la competizione aperta. Inoltre, ha affermato che nel calcio italiano è necessario investire maggiormente sui giovani per poter migliorare le prestazioni e la competitività delle squadre. Le sue parole sono state riportate durante un intervento pubblico, senza ulteriori commenti o analisi.

"> Ottavio Bianchi, storico allenatore del primo scudetto del Napoli, ha analizzato il momento degli azzurri e del calcio italiano intervenendo a Stile TV durante la trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma. «Il Napoli sta andando bene», ha dichiarato Bianchi. «Nel rush finale questo campionato è aperto a tutti. Le prime tre faranno una bella volata». Un giudizio netto sulla corsa al vertice, con gli azzurri pienamente dentro la lotta per i primi posti. “SCUDETTO APERTO” Bianchi vede equilibrio e incertezza: «Questo campionato è aperto». Un segnale chiaro su una stagione ancora tutta da decidere, con Napoli, Inter e Milan pronte a giocarsi tutto fino all’ultimo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Bianchi: «Napoli in corsa, scudetto aperto. Italia? Serve rifondare dai giovani»

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