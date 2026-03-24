Con l’Aprilia ha vinto tre dei suoi quattro titoli in 250 e due Mondiali Superbike, fino a diventare testimonial del marchio: dai box Max Biaggi si gode il momento di gloria della casa di Noale con la consapevolezza di “una competitività già vista negli ultimi mesi del 2025 e che andava però confermata in questo 2026, perché non sai mai come hanno lavorato gli altri durante l’inverno”. Max, quanto l’ha stupita questa Aprilia? “Sono sorpreso di vedere Bezzecchi e Martin per la prima volta ai primi due posti del Mondiale, non delle prestazioni della moto. In Thailandia è stato quasi un Aprilia Day, con quattro moto nei primi cinque, e in Brasile la sorpresa della doppietta Bez-Martin dopo una Sprint non facile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Biaggi: "Bezzecchi ormai è pronto a giocarsi il titolo, ma solo a Jerez si vedranno i veri valori"

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