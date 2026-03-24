La sconfitta di Carlos Alcaraz contro Sebastian Korda a Miami è stata sorprendente perché è arrivata dopo quella con Daniil Medvedev a Indian Wells. Nel 2025, però, lo spagnolo ha avuto un percorso sicuramente peggiore. Non dobbiamo dimenticare che quest’anno ha vinto l’Australian Open, che alla fine è la cosa più importante. L’aspetto che mi ha colpito di più è stato che Alcaraz era riuscito a rimontare. Pensavo che, come capita nel 99% dei casi, il numero 1 al mondo prendesse in mano la situazione e portasse a casa il risultato al terzo set. Invece questa volta è stato il giocatore sfavorito a prevalere. Paradossalmente, se avesse perso 6-3 6-3 contro una versione assolutamente da fantascienza di Korda sarebbe stato più normale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bertolucci: "Stupito dai ko di Alcaraz, ma sono certo che si riprenderà"

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