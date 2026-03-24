Nicola Berti ha commentato la corsa al titolo di campione d'Italia, affermando che al momento non teme le formazioni di Milan e Napoli. Ha sottolineato che, secondo lui, le partite in corso tra queste squadre non rappresentano ancora un ostacolo serio per la sua squadra. Berti ha anche detto che, in questa fase, non si aspetta sorprese o cambiamenti significativi nella classifica.

Il pareggio dell'Inter contro la Fiorentina ha permesso a Milan e Napoli di accorciare le distanze dalla vetta. A otto partite dal traguardo, il Diavolo si è portato a -6, mentre gli azzurri seguono a -7. Per i nerazzurri si tratta del terzo passo falso consecutivo: dopo la sconfitta nel derby e il pari con l'Atalanta, la formazione di Chivu lascia altri due punti al 'Franchi'. La prossima giornata di campionato potrebbe già rivelarsi decisiva, con Barella e compagni che ospiteranno la Roma, mentre i rossoneri voleranno in Campania per sfidare proprio la squadra di Antonio Conte. In merito alla lotta scudetto tra Milan, Inter e Napoli si è espresso anche Nicola Berti, ex centrocampista nerazzurro dal 1988 al 1998. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Berti sulla lotta scudetto: “Milan e Napoli non mi fanno paura, per ora…”

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