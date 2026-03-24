"> Bernardo Silva: Un Futuro Verso Barcellona?. Bernardo Silva, il talentuoso centrocampista portoghese, sta attirando l’attenzione del mondo calcistico in vista della scadenza del suo contratto con il Manchester City. Secondo fonti ufficiali, il giocatore sta seriamente considerando un trasferimento al Barcellona, una pista che si è intensificata nelle ultime settimane. Silva, noto per la sua versatilità e il suo straordinario contributo artistico in campo, potrebbe essere pronto a intraprendere una nuova avventura nella Liga spagnola. La carriera di Bernardo Silva al Manchester City è stata contraddistinta da numerosi successi, tra cui titoli di Premier League e trionfi in coppa. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Bernardo Silva valuta il trasferimento al Barcellona tra la concorrenza a centrocampo.

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