L’OPERAZIONE. Intervento della polizia di Stato finalizzata al controllo del territorio e al contrasto dell’immigrazione irregolare. Prosegue l’attività della polizia di Stato di Bergamo finalizzata al controllo del territorio e al contrasto dell’immigrazione irregolare. Nella giornata dell’11 marzo è stato eseguito il rimpatrio di un cittadino straniero che, nei giorni precedenti, s’era reso protagonista di comportamenti gravemente inappropriati all’interno di un parco pubblico e nelle vicinanze di un asilo nido, in provincia di Bergamo. L’attività ha interessato anche il centro città, dove il 17 marzo è stato rintracciato e rimpatriato un cittadino straniero irregolare, con precedenti per episodi violenti e reati contro la persona e il patrimonio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Bergamo, rimpatriati due cittadini stranieri dopo episodi violenti e nei pressi di un asilo

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