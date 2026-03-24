Benevento-Cosenza indetta la giornata giallorossa | tutti i dettagli

Il Benevento Calcio ha annunciato una giornata giallorossa che si svolgerà dal 25 marzo alle 14:00 fino al 29 marzo alle 13:15. L'evento coinvolgerà tutte le attività legate alla società e si svolgerà nel periodo indicato. Sono stati comunicati i dettagli relativi alla durata e alle modalità di partecipazione, senza ulteriori precisazioni sui programmi specifici.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Benevento Calcio comunica che a partire dalle ore 14:00 di mercoledì 25 marzo 2026 e fino alle ore 13:15 del 29 marzo p.v., saranno disponibili ESCLUSIVAMENTE nelle ricevitorie autorizzate i tagliandi validi per la partita Benevento-Cosenza ( l a vendita onlineweb è consentita esclusivamente per la prelazione ), in programma il giorno 29 marzo 2026 alle ore 12:30. *La vendita onlineweb non è consentita per la vendita libera. *La vendita onlineweb è consentita esclusivamente per la prelazione. *Si comunica che per la suddetta gara non saranno disponibili biglietti omaggioaccrediti. DIRITTO DI PRELAZIONE PER... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento-Cosenza, indetta la giornata giallorossa: tutti i dettagli Articoli correlati Leggi anche: “Si rischia una guerra planetaria”: vescovi italiani, indetta per venerdì 13 una giornata di preghiera e digiuno Cei Saio, il gigante inamovibile della difesa giallorossa: il Benevento si gode il suo muroTempo di lettura: 2 minutiSulla straordinaria stagione che sta disputando il Benevento c’è senza dubbio anche la firma di Pietro Saio, cresciuto nel... #COSENZABENEVENTO: la conferenza stampa pre gara di mister Floro Flores Contenuti utili per approfondire Benevento Cosenza indetta la giornata... Benevento, testa al Cosenza: scatta la preparazione in vista della sfida contro i rossobluArchiviata la sconfitta con il Monopoli, il Benevento punta dritto alla sfida contro il Cosenza: ecco il programma settimanale degli allenamenti ... tifocosenza.it Cosenza, comincia la settimana che porta al ritorno di MazzocchiOggi la ripresa degli allenamenti per il Cosenza in vista del match con il Benevento dove si annuncia il ritorno di Mazzocchi ... tifocosenza.it