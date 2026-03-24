Benessere e contrasto alle molestie | il Comune fotografa la macchina amministrativa

Il Comitato unico di garanzia del Comune di Ferrara è stato rinnovato fino al 2029 con una determina del direttore generale. Il Cug si occupa di promuovere il benessere all’interno dell’amministrazione e di contrastare le molestie sul luogo di lavoro. La sua attività si svolge in conformità alle indicazioni fornite dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Comitato unico di garanzia del Comune di Ferrara (Cug), rinnovato fino al 2029 con Determinazione del direttore generale, nell’ambito delle proprie competenze e in base alla Direttiva della presidenza del Consiglio dei Ministri n.22019 del 26 Giugno 2019 che ne rafforza il ruolo e definisce le misure per promuovere le pari opportunità, ha somministrato ai dipendenti del Comune un’indagine sul clima organizzativo e benessere sul luogo di lavoro. L’iniziativa rientra tra le azioni previste dal Piano triennale delle azioni positive (Ptap), inserito nel Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) 2025-2027, approvato e successivamente aggiornato nel corso del 2025 su proposta del Cug. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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