Dopo la pubblicazione di un video che mostra giudici di Napoli durante un brindisi, si sono scatenate polemiche sui social media. Il video è diventato virale e ha suscitato reazioni di dissenso, mentre i primi dati dello scrutinio indicavano un risultato favorevole al No nel referendum. La vicenda ha attirato l’attenzione pubblica e ha generato discussioni sulla condotta dei giudici coinvolti.

Mentre i primi dati dello scrutinio confermavano il netto vantaggio del No al referendum sulla riforma della giustizia, poi certificato con la vittoria in diciassette regioni su venti, nella saletta dell’Associazione Nazionale Magistrati all’interno del Palazzo di Giustizia di Napoli è scoppiata una festa destinata a far discutere. Champagne, abbracci, lacrime di gioia e le note di “Bella ciao” intonati da oltre cinquanta magistrati. Il tutto ripreso e diffuso sui social, dove il video è diventato virale nel giro di pochi minuti. . Erano PM e giudici di almeno tre generazioni diverse, riuniti davanti a un doppio monitor per seguire lo spoglio in tempo reale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Bella Ciao e brindisi dopo il referendum: bufera sui giudici di Napoli. Il video è virale (la polemica anche)

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