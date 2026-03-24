Belén Rodriguez con le gambe chiuse in un sacco | è per rendere la pelle tonica e longeva

Belén Rodriguez si è mostrata alle prese con un originale trattamento che prevedeva la "chiusura" delle gambe in un sacco: ecco a cosa serve e quali sono gli effetti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Belén Rodriguez, Chiara Ferragni, Melissa Satta, Tommaso Zorzi: sono tanti i fan delle flebo di vitamine e dell’ozonoterapia in vena. Abbiamo chiesto a un'esperta di cosa di tratta e, soprattutto, quali sono i rischi facebook