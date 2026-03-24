Dopo anni di attività, Battlefield Hardline si avvia verso la fine del suo ciclo vitale su console. Electronic Arts ha annunciato la chiusura definitiva dei servizi online su P layStation 4 e Xbox One, mettendo fine alla componente multiplayer del titolo. La decisione rientra in una strategia ormai consolidata: dismettere i giochi con una base di utenti ridotta per concentrare risorse su progetti più recenti. Con questo passo, si chiude un capitolo particolare della serie Battlefield, che aveva provato a differenziarsi con un’impostazione più narrativa e “poliziesca”. Il gioco verrà rimosso dagli store digitali il 22 maggio, mentre i server online saranno disattivati il 22 giugno. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Battlefield Hardline chiude su console: stop al multiplayer online

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