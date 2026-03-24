Battlefield Hardline chiude su console | stop al multiplayer online
Dopo anni di attività, Battlefield Hardline si avvia verso la fine del suo ciclo vitale su console. Electronic Arts ha annunciato la chiusura definitiva dei servizi online su P layStation 4 e Xbox One, mettendo fine alla componente multiplayer del titolo. La decisione rientra in una strategia ormai consolidata: dismettere i giochi con una base di utenti ridotta per concentrare risorse su progetti più recenti. Con questo passo, si chiude un capitolo particolare della serie Battlefield, che aveva provato a differenziarsi con un’impostazione più narrativa e “poliziesca”. Il gioco verrà rimosso dagli store digitali il 22 maggio, mentre i server online saranno disattivati il 22 giugno. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
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