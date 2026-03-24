Baskin con gli ospiti del Faro Sport inclusivo promosso da Asp
Prenderà il via domani il progetto dedicato al baskin promosso da Asp, che coinvolgerà alcuni ospiti del Csr Il Faro. Il baskin è un’attività sportiva che si ispira al basket ma ha caratteristiche particolari ed innovative. È pensata per permettere a persone con e senza disabilità di giocare insieme nella stessa squadra, valorizzando le capacità di ciascuno. Un’attività che supera le logiche tradizionali dello sport competitivo e si propone come un vero e proprio laboratorio di integrazione, dove ogni partecipante è parte attiva e determinante del gioco. Il progetto coinvolgerà 6 ospiti del Centro socio riabilitativo diurno e residenziale Il Faro di Codigoro affiancati da operatori, insieme a studenti con e senza disabilità dell’Istituto Guido Monaco di Pomposa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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