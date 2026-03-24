Prenderà il via domani il progetto dedicato al baskin promosso da Asp, che coinvolgerà alcuni ospiti del Csr Il Faro. Il baskin è un’attività sportiva che si ispira al basket ma ha caratteristiche particolari ed innovative. È pensata per permettere a persone con e senza disabilità di giocare insieme nella stessa squadra, valorizzando le capacità di ciascuno. Un’attività che supera le logiche tradizionali dello sport competitivo e si propone come un vero e proprio laboratorio di integrazione, dove ogni partecipante è parte attiva e determinante del gioco. Il progetto coinvolgerà 6 ospiti del Centro socio riabilitativo diurno e residenziale Il Faro di Codigoro affiancati da operatori, insieme a studenti con e senza disabilità dell’Istituto Guido Monaco di Pomposa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Baskin con gli ospiti del Faro. Sport inclusivo promosso da Asp

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