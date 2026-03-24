Impresa del Nuovo Basket Altopascio targato Marex che vince a Pontremoli contro Cisa per 64-65 e aggancia la franchigia della Lunigiana in classifica. Peccato soltanto per non aver ribaltato il meno due dell’andata (61-63 fu il punteggio finale). Adesso, però, la squadra allenata da coach Maurizio Traversi (foto) non solo non è più ultima da sola in classifica, ma ha anche accorciato nei confronti di Prato, con cui ha il doppio confronto a favore per la differenza canestri. Inoltre, in teoria, a quattro giornate dalla fine della regular season, ci sarebbe ancora la possibilità, secondo la matematica almeno, di lanciare l’occhio su Fucecchio, a quota 20. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket - Serie "DR2» maschile. Impresa della Marex. Successo sulla Cisa

Articoli correlati

Basket - Serie "DR2» maschile. Marex affonda, altra sconfittaEnnesima sconfitta per Marex Altopascio, adesso sempre più ultima in classifica e staccata di quattro lunghezze, due vittorie, dalle penultime, dopo...

Leggi anche: Basket - Serie "DR2» maschile. Marex: via Nicolosi, torna Traversi

Approfondimenti e contenuti su Impresa della Marex

Basket - Serie DR2» maschile. Impresa della Marex. Successo sulla CisaImpresa del Nuovo Basket Altopascio targato Marex che vince a Pontremoli contro Cisa per 64-65 e aggancia la franchigia ... sport.quotidiano.net

Basket - Serie DR2» maschile regionale. Impresa della Marex a S.MiniatoImpresa del Nuovo Basket Altopascio, targato Marex. La squadra allenata da coach Traversi è andata a vincere a San ... sport.quotidiano.net