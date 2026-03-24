SAN GIOVANNI Vittoria sofferta ma dal peso specifico enorme per la Galli, che espugna il campo di Moncalieri con un finale al cardiopalma. A decidere il match è una tripla sulla sirena di Ovner, che fissa il punteggio sul 72-75 e permette alle sangiovannesi di restare in scia di Empoli e Torino. La squadra di coach Franchini parte con il piede giusto, trovando subito ritmo e portandosi avanti sul 2-9 nelle prime battute. Moncalieri però reagisce con Obaseki e Salvini, ricucendo lo strappo, ma il primo quarto resta di marca ospite grazie ai canestri di Mosetti e Merisio, che valgono l’11-16. Nel secondo periodo le padrone di casa tornano a contatto, ma la Polisportiva Galli mantiene il controllo con Mosetti e Ovner. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - BASKET SERIE A2 DONNE: un successo sofferto ma fondamentale per il cammino delle valdarnesi in piemonte (72-75). Straordinaria Ovner: una sua tripla sulla sirena fa esultare la Galli a Moncalieri

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