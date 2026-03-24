Un sottosegretario alla giustizia ha annunciato le dimissioni, affermando di aver agito senza comportamenti scorretti. In una dichiarazione pubblica, ha spiegato di aver commesso una leggerezza e di averla corretta appena scoperta, sottolineando di aver lavorato contro la criminalità con risultati tangibili. La decisione segue una vicenda che ha sollevato attenzione pubblica e politica.

AGI - "Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla giustizia. Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e, pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza. Me ne assumo la responsabilità, nell'interesse della Nazione, ancor prima che per l'affetto e il rispetto che nutro verso il governo e verso il Presidente del Consiglio". Lo dichiara in una nota Andrea Delmastro Delle Vedove. La capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, a quanto si apprende, ha rassegnato le sue dimissioni, dopo una riunione avuta nel pomeriggio in via Arenula con il Guardasigilli Carlo Nordio. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Bartolozzi e Delmastro si dimettono: "Non ho fatto nulla di scorretto"

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