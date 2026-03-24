Bartolozzi e Delmastro si dimettono | Non ho fatto nulla di scorretto
Un sottosegretario alla giustizia ha annunciato le dimissioni, affermando di aver agito senza comportamenti scorretti. In una dichiarazione pubblica, ha spiegato di aver commesso una leggerezza e di averla corretta appena scoperta, sottolineando di aver lavorato contro la criminalità con risultati tangibili. La decisione segue una vicenda che ha sollevato attenzione pubblica e politica.
AGI - "Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla giustizia. Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e, pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza. Me ne assumo la responsabilità, nell'interesse della Nazione, ancor prima che per l'affetto e il rispetto che nutro verso il governo e verso il Presidente del Consiglio". Lo dichiara in una nota Andrea Delmastro Delle Vedove. La capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, a quanto si apprende, ha rassegnato le sue dimissioni, dopo una riunione avuta nel pomeriggio in via Arenula con il Guardasigilli Carlo Nordio. 🔗 Leggi su Agi.it
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