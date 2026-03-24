Bari la città che ti costringe a guidare Cronaca di un mese tra stazioni degradate e corse saltate

A Bari, ho deciso di non usare l’auto per un mese, affidandomi solo a piedi e ai mezzi pubblici. Durante questo periodo, ho osservato le condizioni delle stazioni e le frequenze delle corse, notando alcune criticità. La città si rivela spesso difficile da attraversare senza veicolo privato, e i servizi di trasporto pubblico mostrano alcune lacune.

Per trenta giorni ho lasciato l'auto a casa, tra bus fantasma e marciapiedi-giungla. Da Palese al San Paolo, ecco perché muoversi a Bari è un’impresa estrema che punisce studenti e lavoratori Ho provato a non utilizzare l’auto per un mese a Bari affidandomi esclusivamente a spostamenti a piedi o con mezzi di trasporto. Non un esercizio personale, ma un tentativo di osservare dal basso le condizioni reali della mobilità urbana in una città che cambia di giorno in giorno e accoglie sempre più presenze oltre che per tentare di rispondere a una domanda precisa: il capoluogo pugliese è a misura di pedoni? Meno spari, più affari. La silenziosa scalata dei clan di Bari tra movida e agricoltura Topi nella struttura, file infinite e niente wi-fi. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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