Bari incendio all' alba in una pizzeria | fiamme invadono il palazzo Residenti evacuati

Paura a Japigia: rogo in via Conenna divampa dal locale al piano terra. Famiglie in strada tra fumo e danni allo stabile Alba di fuoco al quartiere Japigia, a Bari. Poco prima delle 6 un incendio è divampato al piano terra - dove si trova una pizzeria - di uno stabile in via Mimmo Conenna. Il rogo, definito “pauroso” dagli stessi soccoritori, si è propagato rapidamente verso l'alto. Le fiamme hanno coinvolto in pochi minuti i balconi dei piani superiori. Il denso fumo nero ha invaso i vani scala e le verande, intrappolando i residenti che in quel momento stavano ancora dormendo. L'allarme è scattato immediatamente grazie alle segnalazioni degli abitanti della zona, svegliati dall'odore acre e dai crepitii. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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