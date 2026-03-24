Bari incendio all' alba in una pizzeria | fiamme invadono il palazzo Residenti evacuati

Alle prime luci dell'alba, un incendio ha interessato un edificio nel quartiere Japigia di Bari. Le fiamme sono divampate al piano terra, dove si trova una pizzeria, e si sono estese al resto dello stabile. Le forze di soccorso hanno evacuato i residenti, intervenendo prontamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Paura a Japigia: rogo in via Conenna divampa dal locale al piano terra. Famiglie in strada tra fumo e danni allo stabile Alba di fuoco al quartiere Japigia, a Bari. Poco prima delle 6 un incendio è divampato al piano terra - dove si trova una pizzeria - di uno stabile in via Mimmo Conenna. Il rogo, definito “pauroso” dagli stessi soccoritori, si è propagato rapidamente verso l'alto. Le fiamme hanno coinvolto in pochi minuti i balconi dei piani superiori. Il denso fumo nero ha invaso i vani scala e le verande, intrappolando i residenti che in quel momento stavano ancora dormendo. L'allarme è scattato immediatamente grazie alle segnalazioni degli abitanti della zona, svegliati dall'odore acre e dai crepitii. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Bari, incendio all'alba in una pizzeria: fiamme invadono il palazzo. Residenti evacuati Articoli correlati Incendio a Reggio Calabria: tetto in fiamme, evacuati i residentiSommario Nella notte di lunedì 23 febbraio 2026, un incendio ha devastato il tetto di una palazzina in via Enotria, nel quartiere Santa Caterina di... Altri aggiornamenti su Bari incendio all'alba in una pizzeria... Temi più discussi: Bari, incendio all'alba in una pizzeria: fiamme invadono il palazzo. Residenti evacuati; Bari, un incendio distrugge un'altra pizzeria: l'incubo delle fiamme all'alba, danni ingenti alle abitazioni. Evacuate 16 famiglie; Bari, incendio all’alba a Carbonara: distrutti i locali di Pizza e Core. È la seconda volta in 8 mesi; Bari, incendio all’alba: fiamme in una pizzeria a Sant’Anna. Bari, incendio all’alba distrugge una pizzeria e raggiunge gli appartamenti: evacuato il palazzoIncendio all’alba in una pizzeria di via Conenna, nel quartiere Sant’Anna di Bari: fumo e fiamme fino ai piani superiori, edificio sgomberato ... affaritaliani.it Bari, incendio all’alba: fiamme in una pizzeria a Sant’AnnaIncendio all’alba a Bari, in fiamme la pizzeria nel quartiere Sant’Anna. Evacuato un palazzo di quattro piani, nessun ferito. Indagini in corso. trmtv.it A Bari, alla conferenza stampa post-referendum, parte Bella Ciao [Video] - facebook.com facebook Referendum, i Comitati del No festeggiano a Bari con «Bella Ciao». L'Anm: «Iniziativa non concordata» VIDEO - News x.com