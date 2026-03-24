Bari gemelline di 1 anno e mezzo crescono nella piazza di spaccio | i genitori le affidavano ai pusher

Il Tribunale per i minori è intervenuto a Bari per due gemelline di 1 anno e mezzo cresciute nelle piazze di spaccio della città. Le due piccole venivano spesso affidate dai genitori ai pusher che in quelle ore continuavano a vendere droga. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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