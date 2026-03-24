L’attuale prefetto di Rieti, Pinuccia Niglio, secondo quanto ha appreso l’ANSA da fonti qualificate, è indagata nell’ambito dell’inchiesta della procura europea di Roma (Eppo) riguardante i bandi destinati all’accoglienza di migranti e richiedenti asilo in provincia di Rieti. La stessa indagine, delegata alla Guardia di Finanza, vedeva già indagati anche l’attuale direttore della Direzione centrale dei servizi per l’immigrazione e l’asilo del Viminale, Gennaro Capo, per alcune presunte irregolarità nei bandi della prefettura di Rieti per l’accoglienza dei migranti. Gli altri tre indagati, a cui è contestato lo stesso reato, sono una collaboratrice della Mollichella e due funzionarie della stessa prefettura reatina. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Bandi per accoglienza dei migranti, indagato prefetto di Rieti

Articoli correlati

Accoglienza dei migranti a Rieti, indagato un dirigente del Viminale: «Appalti truccati quando era prefetto»Non parte da Rieti ma da Bruxelles l’indagine che ha acceso i riflettori sugli appalti per l’accoglienza dei migranti nel capoluogo sabino.

Bandi accoglienza, indagati direttore immigrazione del Viminale e vice prefetto di RietiNell’inchiesta sono sei gli indagati che devono rispondere, a vario titolo, di turbata libertà degli incanti.

Tutto quello che riguarda Bandi per accoglienza dei migranti...

Temi più discussi: Indagato anche il prefetto di Rieti Pinuccia Niglio per l’indagine sull’accoglienza dei migranti; Accoglienza dei migranti, indagato il Prefetto di Rieti Pinuccia Niglio; Formazione e lavoro, tutti i bandi attivi con GiovaniSì; Guerra iniziata da un mese, ma mancano i bandi per i profughi: Solidarietà battuta dalla burocrazia.

Accoglienza dei migranti, indagato il prefetto di Rieti Pinuccia NiglioL'attuale prefetto di Rieti, Pinuccia Niglio, secondo quanto ha appreso l'ANSA da fonti qualificate, è indagata nell'ambito dell'inchiesta della procura europea di Roma (Eppo) riguardante i bandi dest ... ansa.it

Servizio civile: aperto il bando per lavorare nell’accoglienza dei migrantiUn’opportunità concreta per mettersi alla prova nel mondo del sociale, imparando i valori della solidarietà e della cooperazione. È aperto il bando per il Servizio Civile Universale nel territorio ... corrieredimaremma.it

buonasera, qualcuno ha gia' partecipato ai bandi della Regione per istruttore amministrativo ( con titoli attinenti aggiuntivi preferenziali) banditi da Afol Se si' , sapreste orientativamente dirmi su cosa verte il colloquio orale Grazie per l' eventuale risposta i facebook