Un bambino di 4 anni ha risposto al telefono e fornito indicazioni ai sanitari, contribuendo a individuare il pericolo di una donna priva di sensi a causa dell’inalazione di monossido di carbonio. Le sue risposte hanno consentito di intervenire prontamente, permettendo ai soccorritori di salvare la donna. L’intervento si è svolto grazie alla comunicazione tra il bambino e i professionisti del settore sanitario.

Le indicazioni di un bambino di 4 anni hanno aiutato, al telefono, i sanitari a capire il pericolo che stava correndo una donna priva di sensi a causa dell’inalazione di monossido di carbonio e ad intervenire in tempo per salvarla. E’ accaduto in un paese del Delta del Po, nel rodigino, dove il 118 che fa riferimento ad Adria (Rovigo) si è attivato dopo aver ricevuto la chiamata del datore di lavoro della donna, preoccupato per non averla vista arrivare in ufficio, visto la puntualità della dipendente, e dal fatto che non rispondeva alle sue telefonate, nonostante i numerosi tentativi. I medici, quindi, hanno preso in mano la situazione e hanno telefonato al cellulare della signora e, dopo vari tentativi, sono riusciti a mettersi in contatto: ma, a sorpresa, dall’altra parte del filo non c'era un adulto, ma una voce infantile. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Bambino di 4 anni risponde al telefono e aiuta i sanitari a salvare la mamma

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Bambino di 4 anni al telefono di casa aiuta sanitari a salvare la mamma. Donna esanime per monossido di carbonio, allerta da datore di lavoro #ANSA x.com