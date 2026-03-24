bambini del bosco avete perso il referendum

. In questa primavera così autunnale, così fredda e livida, hanno vinto le assistenti sociali, lo statalismo, il cattocomunismo, i vescovi della CEI, Magistratura Democratica, gli adoratori del vitello di carta (costituzionale), ma non dovete disperare, anzi. Il tempo è dalla vostra parte, non possono mica darvi l’ergastolo, arriverà il giorno in cui sarete liberi. E sarà una primavera vera. Come ha scritto Orwell “le bugie fluiscono dagli altoparlanti ma la Terra ancora gira intorno al Sole”. I burocrati, che pure vorrebbero bloccare tutto, non riescono a impedire il susseguirsi delle stagioni. Un popolo può essere incapace di rinnovarsi ma la natura rifiorisce sempre. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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