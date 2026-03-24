Mario Balotelli è stato coinvolto in un episodio che ha portato a una punizione esemplare. La questione riguarda un comportamento che ha portato alla decisione di non concedergli il perdono. La vicenda si è sviluppata nell’ambito di un episodio recente, senza ulteriori dettagli sulle circostanze o sulle conseguenze della sanzione. La notizia ha attirato l’attenzione dell’ambiente sportivo e mediatico.

di Bruno De Santis Mario Balotelli non manca di far parlare di sé: spunta il retroscena, punizione esemplare, il suo comportamento è imperdonabile La nuova vita di Mario Balotelli negli Emirati Arabi è stata messa in pausa: prima la guerra in Iran, quindi un infortunio che ha spinto l’attaccante a tornare a Brescia per curarsi. In attesa che possa tornare in campo, smaltendo il problema muscolare accusato nelle scorse settimane, l’attaccante 35enne continua a far parlare di sé. Non su un terreno di gioco, ma nei racconti di chi lo ha avuto come compagno di squadra. Un retroscena riferito a qualche anno fa ha calamitato l’attenzione: una punizione esemplare per Balotelli da parte di Josè Mourinho, una ‘stangata’ che difficilmente il calciatore riuscirà mai a dimenticare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Balotelli non si smentisce, punizione esemplare: non lo ha perdonato

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