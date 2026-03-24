Bagarre in vetta l’Atletico col sorriso

Il pareggio interno della capolista Ancona contro il Sora affamato di punti salvezza, ha riaperto i giochi in vetta al Girone F del campionato di Serie D. Domani alle 14.30 allo stadio ‘Bonolis’ di Teramo infatti si disputerà il recupero della gara dei biancorossi locali contro l’ Ostiamare, sospeso all’intervallo per un infortunio all’arbitro, con i laziali in vantaggio per 1-0. Se la compagine del patron Daniele De Rossi dovesse vincere questo big-match agguanterebbero il primo posto superando proprio l’Ancona. Ma occhio anche al Teramo che in caso dovesse ribaltare il risultato si porterebbe ad un solo punto dal primo posto. Insomma, sfida al vertice decisamente riaperta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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