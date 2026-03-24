Badante picchia e insulta una 90enne invalida al cento per cento | Cretina apri la bocca

Una donna di 66 anni è stata rinviata a giudizio con l’accusa di aver maltrattato una donna di 90 anni, che è invalida al cento per cento. Secondo le accuse, avrebbe insultato la donna chiamandola “cretina” e le avrebbe rivolto parole offensive, oltre a esercitare violenza fisica e psicologica. L’indagine ha portato all’iscrizione nel registro degli imputati, senza ulteriori dettagli sui fatti.