Azzurra benedice il ritorno alla piscina di via Roma col pareggio e il primo posto
Un pareggio, colto nel primo incontro giocato effettivamente in casa, che interrompe la striscia di sette vittorie consecutive ma che consente comunque al club di issarsi al primo posto in classifica. L’Azzurra può dunque vedere il bicchiere mezzo pieno, al termine della partita contro il Tm Moie svoltasi alla Colzi – Martini sabato, valida come recupero del secondo turno del campionato di Serie C di pallanuoto. Il 4-4 finale, emerso al termine di un incontro combattuto, ha permesso agli uomini di coach Daniele Santini di salire al comando della graduatoria del girone 4 del torneo con 22 punti, raggiungendo il Certaldo (ha una partita in più). 🔗 Leggi su Lanazione.it
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