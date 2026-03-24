Avis donazioni in calo ma cresce l’aferesi | assemblea a Rimini Servono nuovi donatori

Nel 2025 calano le donazioni di sangue intero, ma cresce l’aferesi. L’associazione rilancia l’appello per nuovi donatori E’ fissato per sabato, 28 marzo, alle ore 14,30, l’appuntamento annuale per i volontari avisini della Provincia riminese. La 48esima assemblea si terrà a Rimini, presso la sala “Sole” del Centro Congressi Sgr, in via Chiabrera n° 34D. In questa occasione il consiglio direttivo dell’associazione presenterà i risultati raggiunti nel 2025, con il relativo bilancio di gestione, relazione di Missione, relazione dell’Organo di controllo e il bilancio sociale. L’anno appena trascorso ha visto diminuire le donazioni di sangue intero, complessivamente 13. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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