Gli Aviators superano 63-52 (16-10; 34-21; 49-39) l’Audace Bombers Bologna e approfittano del ko dell’inseguitrice Tiberius Rimini aumentando il vantaggio a sei punti. Per conquistare matematicamente il secondo posto, che varrebbe l’accesso diretto alla semifinale di uno dei due tabelloni playoff, basteranno due vittorie nelle restanti cinque gare di campionato. Lugo: Naccari 6, Ballardini ne, Martini ne, Mazzotti 8, Baroncini l. 11, Galletti, Santandrea, Caroli 8, Bellini 2, Caramella 6, Guardigli 12, Savino 10. All.: Baroncini F. A Bologna, sul campo dei Giardini Margherita, si interrompe la marcia del Lusa Massa Lombarda sconfitto 42-52 (4-22; 19-34; 39-39): per centrare i play in (ovvero arrivare tra le prime sei) occorrerà un ottimo finale di stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Aviators, partita Audace. Lusa, si complica la risalita

Articoli correlati

Leggi anche: Prestiti, non si ferma la crescita: +1,9% a gennaio. Tassi sui mutui in risalita

Vincono Academy e Lusa Massa LombardaNella Divisione Regionale 1 continua la marcia casalinga della Raggisolaris Academy.

Contenuti utili per approfondire Aviators partita Audace Lusa si...

Discussioni sull' argomento Gli Aviators superano l’Audace Bombers Bologna; Aviators Lugo superano l’audace Bologna Bombers per 63 a 52.

Aviators lanciatissimi. Il blitz vale il primatoIl colpo grosso in casa della Vis Basket Persiceto permette agli Aviators di salire in vetta alla classifica affiancando Anzola e di centrare la nona vittoria consecutiva. È stata una partita ... ilrestodelcarlino.it

Gli Aviators superano l’Audace Bombers BolognaGli Aviators ritorneranno in campo giovedì 2 aprile alle 21 ospiti del Lusa Massa Lombarda, derby che si giocherà al PalaBanca di Lugo ... ravennatoday.it

DR1 – 24ª Giornata Happy Basket vs Aviators Lugo 18:00 Palazzetto dello Sport – Via Lirone 46, Castel Maggiore facebook