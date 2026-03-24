A Vieste è stata ascoltata una testimonianza riguardante un ragazzo di 15 anni. L'intervento si inserisce in un'iniziativa che coinvolge le autorità e le persone del luogo. La testimonianza è stata resa pubblica durante un evento pubblico e riguarda fatti legati alla vita e alle circostanze del giovane. Sono state fornite dettagli relativi alla sua età e alle situazioni affrontate.

Nell’ambito delle iniziative promosse per la “Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, si è svolto presso l’auditorium del plesso “Fazzini-Giuliani” l’incontro “Aveva solo 15 anni.”, con la testimonianza di Pinuccio Fazio, padre di Michele Fazio, giovane vittima innocente della criminalità organizzata, ucciso a Bari nel 2001 a soli 15 anni. L’auditorium ha registrato la partecipazione attenta e coinvolta degli studenti delle scuole medie e superiori, che hanno seguito con grande rispetto il racconto, più volte interrotto da lunghi e sentiti applausi. Particolarmente toccante l’intervento telefonico della signora Lella, che ha voluto rivolgere un messaggio diretto ai ragazzi presenti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - “Aveva solo 15 anni”: a Vieste la testimonianza di Pinuccio Fazio

Articoli correlati

Un dramma fatto di droga e abusi quando aveva solo 15 anni: condannato l'amicoPer lui 9 anni e 3 mesi, oltre al pagamento di 30mila euro di danni nei confronti della vittima, all’epoca solo una ragazzina.

Leggi anche: Valmadrera, addio a Caterina: aveva solo 15 anni. Soffriva di una malattia genetica rara