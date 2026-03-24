Autostrada guidava ubriaco un' auto con tre ruote

Guidava una macchina priva di un pneumatico, senza patente e con un tasso alcolemico tre volte superiore al limite concesso quando, lungo la diramazione D18 dell'autostrada A1, ha ignorato l'alt della polizia stradale e ha tentato la fuga. Per questo un uomo è stato arrestato in flagranza di reato. Dovrà rispondere di guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale. All'altezza del km 10 gli agenti hanno notato un veicolo procedere a velocità sostenuta nonostante la mancanza della gomma anteriore sinistra. A quel punto hanno intimato l'alt al conducente che, però, invece di arrestare la marcia, ha accelerato e tentato di fare perdere le proprie tracce con manovre pericolose. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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