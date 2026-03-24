Sul posto una squadra e un’autobotte dei vigili del fuoco del distaccamento. Non ci sono stati feriti anche perché è successo intorno alle 5 quando di stamani, 24 marzo 2026, con traffico limitato. L’intervento dei vigili del fuoco è avvenuto in carreggiata nord al km 283+800, come detto tra i caselli di Scandicci e Firenze nord. Le operazioni di spegnimento sono terminate nel giro di un’ora. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Autostrada A1: scoppia la gomma di un Tir, in fiamme il rimorchio fra i caselli di Scandicci e Firenze nord. E’ accaduto all’alba

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