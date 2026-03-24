Auto convertite a Gpl la guida | costi norme vantaggi e svantaggi

Il caro carburanti delle ultime settimane non ha interessato in modo rilevante il Gpl, il cui prezzo è cresciuto in maniera sensibilmente inferiore rispetto a benzina e gasolio. Così si è tornati a parlare maggiormente di questa alimentazione alternativa, che vede nell'Italia il proprio principale mercato europeo. Sulle strade del nostro paese circolano infatti più di 3.154.400 vetture a Gpl, mentre nel 2025 ne sono state acquistate nuove 142.253, per una quota di mercato del 9,2% (ciò significa che ha praticamente raggiunto il diesel, sceso al 9,4% del totale del venduto). Ma per circolare a Gpl non è indispensabile acquistare una vettura nuova già equipaggiata con tutto il necessario. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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