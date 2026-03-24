Attrezzi agricoli trafugati da un' auto | 50enne rintracciato dopo dieci giorni

Dopo dieci giorni di indagini, i carabinieri hanno rintracciato un uomo di 50 anni coinvolto in un furto di attrezzi agricoli da un veicolo. Le forze dell'ordine avevano avviato controlli nel territorio dell’Alto Casertano per prevenire reati predatori, concentrandosi anche su episodi di questo tipo. L’uomo è stato quindi identificato e rintracciato nelle vicinanze del luogo del furto.

Una persona è finita nei guai per furto di attrezzatura agricola da un'auto. Nell'ambito delle attività di controllo del territorio e di contrasto ai reati predatori messe in campo dai carabinieri nel territorio dell’Alto Casertano. Nella mattinata odierna, 24 marzo, a conclusione di mirati accertamenti investigativi, i militari della Stazione carabinieri di Roccamonfina hanno deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria un 50enne, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di furto. Nel corso delle indagini i militari dell’Arma hanno ricostruito la dinamica di un furto avvenuto lo scorso 15 marzo nel territorio di Roccamonfina del quale l’uomo sarebbe l’autore. 🔗 Leggi su Casertanews.it Articoli correlati Fugge con l'auto da 40mila euro dopo il test drive: rintracciato e arrestato dalla poliziaL'uomo, che si era finto un diplomatico in servizio presso un’ambasciata estera, è ritenuto il responsabile del furto commesso a dicembre ai danni di... Ladri entrano in proprietà di campagna, portano via attrezzi agricoli e gallineGrande amarezza per la proprietaria, che ha lanciato un appello sui social affinché i responsabili possano tornare sui loro passi: sconcerto da parte...