Atp Miami quando gioca oggi Jannik Sinner | di fronte c’è il padrone di casa Michelsen | Orario e dove vederla in tv e streaming

Sicuro, deciso, profondo nei colpi. Jannik Sinner è tornato a martellare in queste due settimane dopo un inizio di 2026 con qualche difficoltà. Archiviata la vittoria contro Corentin Moutet, Sinner adesso sfiderà il padrone Alex Michelsen agli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami per continuare il suo percorso fin qui netto sul cemento americano. A maggior ragione dopo l’eliminazione di Carlos Alcaraz contro Sebastian Korda al terzo turno, l’azzurro sa di avere un’occasione importante per il Sunshine Double (vittoria a Indian Wells e vittoria a Miami). Di fronte ci sarà appunto Michelsen, 22enne statunitense che avrà il pubblico dalla sua parte per provare a compiere un’impresa che non gli è mai riuscita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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