Il tabellone del Masters 1000 di Miami si allinea definitivamente agli ottavi di finale, e lo fa ancora con la presenza di Jannik Sinner. Nessun problema per il numero 2 del mondo contro il francese Corentin Moutet, un 6-1 6-4 che lo manda a sfidare l’americano Alex Michelsen. A tal proposito, la sua rimonta è sul cileno Alejandro Tabilo, poi non fortunato nemmeno in doppio assieme ad Etcheverry visto che Simone Bolelli e Andrea Vavassori, contro di loro, sono i primi in assoluto a guadagnare il pass per i quarti di finale. Le uscite di scena che caratterizzano la prima parte di giornata sono due. Una è quella di Daniil Medvedev, con il... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Miami 2026: Sinner corre, Medvedev e Mensik si fermano

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Sinner agli ottavi all'Atp Miami: Moutet battuto 6-1, 6-4Al Masters 1000 di Miami è il giorno del ritorno in campo di Jannik Sinner. Il numero due al mondo affronta il francese Corentin Moutet per un posto negli ottavi di finale. sport.sky.it

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MIAMI: OTTAVI DI FINALE RAGGIUNTI DA JANNIK Una partita solida, Moutet cerca di reagire ma Jannik alza Il tiro.Tutto troppo difficile per Il francese.Prestazione di grande solidità quella di Jannik che con un 6 /1 6/4 si aggiudica gli ottavi di finale a Miami facebook

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